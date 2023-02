LIVE Ciclismo su pista | Europei 2023 in DIRETTA | Simone Consonni si giocherà la vittoria nella corsa a punti dell’omnium!

(Di sabato 11 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI18:29 Vola dritto in finale Harrie Lavreysen. L’olandese sil’oro nello sprint maschile. Si prosegue con la heat 2 della seconda semifinale tra l’israeliano Yakovlev ed il polacco Rudyk, con quest’ultimo che conduce per 1-0. 18:29 Alle 19.10si giocherò ladell’Omniumsua. Programma che ricomincia ora con le rivincite delle semifinali della sprint maschile. Inl’olandese Lavreysen ed il francese Helal. Orange che guida per 1-0. 18:27 LA TOP 5 DELLA CLASSIFICA GENERALE DELL’OMNIUM 1- Jan Williem van Ship (NED) 1022- Sebastian Mora Vedri (ESP) 100 3- ...

Proseguono gli Europei di ciclismo su pista 2023 in quel di Grenchen, in Svizzera, per la penultima giornata della competizione continentale che sta regalando tante soddisfazioni agli Azzurri con ...Brutta notizia per l’Italia del ciclismo su pista agli Europei: Elia Viviani ha dovuto abbandonare la competizione continentale per un’influenza. Questo il post social del capitano azzurro e ...