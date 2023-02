LIVE Ciclismo su pista | Europei 2023 in DIRETTA | Silvia Zanardi quinta nella corsa a punti Consonni si regala l’argento nell’Omnium

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI21:09 Appuntamento a domani con lae ultima giornata. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 21:07 Si chiude qui la quarta giornata deglidisudi Grenchen (Svizzera). Italia che può sorridere ancora grazie a Simone, splendido argento. Un pizzico di rammarico per Miriam Vece, quarta nei 500 metri time trial, e per il quinto posto di. 21:04 ANITA STENBERG CAMPIONESSA D’EUROPA! La norvegese domina laa ...