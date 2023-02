LIVE Ciclismo su pista | Europei 2023 in DIRETTA | Miriam Vece momentaneamente prima nelle qualificazioni del time trial

(Di sabato 11 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI12.31 Finiscono entrambe dietro a! Terzo posto per Kouame (33.388) e quinto per Grabosch (33.682). 12.30 Tocca adesso alla francese Taky Marie Divine Kouame e alla tedesca Pauline Sophie Grabosch. 12.29 Una magnifica Hinze fa meglio die passa in testa. 33.115 il tempo della tedesca. Si posiziona inin quinta piazza Lamberink (33.867). 12.28 Devono partire ancora quattro atlete. Le prime due saranno l’olandese Kira Lamberink e la tedesca Emma Hinze. 12.26strepitosaaaaaaa! L’azzurra chiude in 33.367 e passa in testa! Terza Bell in 33.859. 12.24 Ora tocca a! Con lei la britannica ...

... la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il, il volley e l'atletica, sulla piattaforma di streaminge on demand, gli appassionati di sport ......IN STREAMING 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 12:00 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA ): ...

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: ORO Italia nel quartetto inseguimento e ORO Consonni nella corsa a punti! OA Sport

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: si inizia con il time trial femminile OA Sport

Calendario Europei ciclismo su pista 2023 oggi in tv: orari sabato 11 febbraio, programma, tv, streaming, azzurri in gara OA Sport

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: ORO Milan nell'inseguimento! 7° Barbieri nell'omnium femminile OA Sport

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: Milan in finale per l'oro nell'inseguimento individuale maschile! OA Sport

Sabato 12 Febbraio 2023 va in scena la Clasica de Almeria, altra corsa di un giorno su territorio iberico, appuntamento consueto per il calendario ciclistico di inizio stagione, scopri dove vedere la ...EUROPEI - Altro giorno a Grenchen ed è un altro giorno buono per andare a medaglia. Sono 6 gli italiani in campo, ma non ci sarà Elia Viviani che ha dato forfait e salterà la prova dell'Omnium. Il ...