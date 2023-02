LIVE Biathlon | Sprint Mondiali 2023 in DIRETTA | J Boe con il 9 10 lanciato verso la vittoria | 3 errori totali per Gaicomel

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA15:13 Secondo tempo di ingresso al primo poligono per Dale, ultimo norvegese in pista. Hofer arriva al traguardo ed è momentaneamente 20° con un distacco di 2’05”. 15:12 L’ucraino Pidruchnyi stampa Christiansen!!!! 53? di ritardo al traguardo per lui e 6? di vantaggio sul norvegese!!! Esultanza incredibile per l’ucraino, che però si avviail quarto posto vista la presenza di Tarjei Boe in pista. 15:11 Tarjei Boe all’inizio del terzo giro non perde dal fratello! 4? di ritardo da Johannes, mentre Pidruchnyi scavalca Christiansen al km 9.2!!! 15:09 CHE POLIGONO DI TARJEI BOE!!! Il fratello maggiore di Johannes dopo 2 poligoni è in seconda posizione con 3? di vantaggio su Laegreid! Potrebbe esserci la doppietta in casa Boe! 15:08 ...