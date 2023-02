LIVE Biathlon | Sprint Mondiali 2023 in DIRETTA | gara a rischio per forte nebbia | attesa per la decisione

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA14:03 Laè ancora fitta e bassa a Oberhof. Gli atleti sono in pista per l’azzeramento, nei pressi del poligono ci sono anche i responsabili IBU che dialogano costantemente con gli atleti per cercare di arrivare alladi partenza o non partenza dellaodierna. 14:00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti a Oberhof! Tra trenta minuti dovrebbe partire lamaschile dei, ma il condizionale è d’obbligo. Si è abbattuta unasulla località della Turingia, che torna a mostrarsi come da tutti conosciuta negli anni di Coppa del Mondo. 11.40 Come riporta Massimiliano Ambesi, lo ...