Lite in strada a Roma | 44enne ricoverato in coma

E' stato gravemente ferito nel corso di una violentainavvenuta questa notte nella zona di Centocelle, a Roma. Per questo un uomo, italiano di 44 anni, è ricoverato in coma al Policlinico Umberto I. In base a quanto accertato degli agenti ...Tra le ipotesi un'aggressione, forse a scopo di rapina, o unatra i due, con quest'ultima ... Un tratto di, quello che si trova tra via dei Sesami e via delle Robinie, a pochi passi dal ...

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 2:20 in via dei Sesame. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti della Polizia che hanno trovato la vittima ...(ANSA) - ROMA, 11 FEB - E' stato gravemente ferito nel corso di una violenta lite in strada avvenuta questa notte nella zona di Centocelle, a Roma. Per questo un uomo, italiano di 44 anni, è ...