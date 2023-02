Lione-Lens domenica 12 febbraio 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tanta fatica, ma alla fine ildi Blanc è riuscito ad approdare ai quarti di coppa di Francia battendo ai rigori il Lille. Per i Gones è forse l’unica chance di qualificarsi alle coppe europee, visto che la classifica li vede a -8 dal quinto posto. La squadra sembra essere in ripresa, come dimostra la recente serie positiva, e oggi InfoBetting: Scommesse Sportive e