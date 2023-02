L'Inter guarda in casa Spezia per sostituire Bellanova

...mercato con il gol di Giroud in Milan - Torino che la fa da padrone e con le mosse di Juve e... Tutto nella nostra RASSEGNA STAMPA:LA GALLERY vai alla gallery...marocchino era nella lista dell'già prima dell'arrivo di Dumfries, quando nell'estate 2021 il Psg ha bussato con convinzione alle porte di Viale della Liberazione per acquistare Hakimi,...

Correa out un mese, l'Inter guarda altrove: la scelta della società sull ... numero-diez.com

Inter, per il dopo Škriniar si guarda in Francia Calciomercato.com

Mercato Inter, per il post Skriniar si guarda anche in Premier League Calcio in Pillole

Inter, Marotta rafforza la difesa: Inzaghi guarda in Spagna Footballnews24.it

Bastoni mette in guardia l'Inter: "Dopo il derby serve continuità" Corriere dello Sport

L'Inter è al lavoro in campo sotto i dettami di Simone Inzaghi. Malissimo Simeone col suo Atletico: destini incrociati ...Il marocchino era nella lista dell’Inter già prima dell’arrivo di Dumfries, quando nell’estate 2021 il Psg ha bussato con convinzione alle porte di Viale della Liberazione per acquistare Hakimi, ...