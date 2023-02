L'Inter e il vantaggio su Thuram | la firma per evitare una nuova 'beffa Bremer'

... una per ogni competizione: Liverpool in Champions League,in campionato e Cremonese in Coppa ... Soliti dubbi sulla destra in attacco, ma Lozano sembra in. Mister Ballardini dovrà fare a ...... Lukaku dal 1 : chi esce tra Dzeko e Lautaro Uno dei maggiori dubbi nell'attacco dell'... motivo per cui al momento è da considerare in leggerosul bosniaco. La sensazione è che Lautaro ...

Napoli a +13 sull'Inter, Meret: "Vantaggio importante, ma ancora ci sono tanti punti in palio" TUTTO mercato WEB

Napoli, Meret: “+13 sull’Inter Spalletti ci tiene sull’attenti: sappiamo che…” fcinter1908

Napoli, Meret: «Ottimo vantaggio sulle inseguitrici, ma...» Inter News 24

Il vantaggio abissale del Napoli ha declassato Inter-Milan a mera ... IlNapolista

Inter-Atalanta 1-0, gol e highlights: decide una rete di Darmian Sky Sport

Ritorno di San Valentino, quello di Antonio Conte a San Siro. Lui che, nella gara d’andata con il suo Tottenham contro il Milan, torna al Meazza per la prima volta dopo quel lontano 23 ...Roma, 10 feb. – Inter, Lukaku dal 1': chi esce tra Dzeko e Lautaro Uno dei maggiori dubbi nell’attacco dell’Inter riguarda la presenza di Lukaku in attacco. L’unica certezza per l’attacco nerazzurro ...