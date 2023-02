L’intelligenza artificiale come strumento per combattere il sessismo nel sumo

(Di sabato 11 febbraio 2023) I nuovi sistemi di intelligenza(IA) proliferanofunghi a settembre dopo un acquazzone. I successi di Dall-e e ChatGPT, sviluppati da OpenAI, hanno spinto Microsoft e Google a buttarsi nella mischia, dando così il via a una nuova era nel campo delle tecnologie informatiche in grado di replicare le attività umane. Contemporaneamente, com’è giusto e normale che sia, si stanno aprendo diversi dibattiti sul loro impatto ambientale e sul modo in cui potrebbero rivoluzionare la creatività umana, il mondo del lavoro e le relazioni sociali.nasconde però delle opportunità e dei virtuosismi che pian piano stanno fortunatamente emergendo, soprattutto se ci riferiamo al mondo dell’arte digitale. Un esempio degno di nota è quello diHeroines, a cura dell’art ...

In realtàgenerativa è nata e vivrà agnostica. Anzi, è multimediale dentro ma non è multitasking come gli esseri umani. Nel senso che per ora sa fare bene una cosa alla ...... il precariato dilagante, i continui attacchi alla libertà di stampa, le nuove sfide per il futuro della professione, fra cui'impatto dell'sulla qualità del lavoro ...

L'Intelligenza artificiale e i rischi di alienazione Avvenire

Gli articoli tecnologici con l’intelligenza artificiale sono (ancora) pieni di errori Il Sole 24 ORE

Prima causa di artisti contro l’intelligenza artificiale: «Copyright violato» Il Sole 24 ORE

L'Intelligenza artificiale e la sfida tra le Big Tech AGI - Agenzia Italia