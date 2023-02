(Di sabato 11 febbraio 2023) Mrè una delle sorprese di questo Festival di Sanremo, che dopo la giornata di ieri si trova al quinto posto. Il rapper non ha mai fatto mistero della sua fede calcistica e si è sempre dichiarato tifoso del. Nelle storie di oggi il 31 enne nato a Desenzano del Garda ha mostrato un particolarericevuto. Mrcon grande orgoglio ha mostrato ai suoi fan ilche gli mandato il. Nel pacchetto c’era un cappellino, una felpa e una sciarpa rossonera un po’ inusuali. Infatti, lo stemma delnon è quello classico ma al posto della croce con le righe rossonere c’era l’iconica lingua dei Rolling Stones. La partnership tra i rossoneri e la band britannica è stata rinnovata pochi giorni fa dove sui prodotti brandizzati c’è anche la scritta ...

"E chi'avrebbe detto " commenta'artista sul suo profilo ...stress della gara Grazie Levante per questo bellissimo e...gara Grazie Levante per questo bellissimo e. ......signore 7 in onda dal 14 al 17 febbraio 2023 Maria farà un...informerà Umberto di essere a conoscenza di ciò che riguarda'... tra i due accadrà qualcosa di. © RIPRODUZIONE VIETATA

L'inaspettato regalo del Milan per Mr Rain - ilNapolista IlNapolista

Sanremo 2023, lo strano regalo di Will ad Amadeus: dietro alla sciarpa c'è un motivo Corriere dello Sport

Una maglia del Napoli sul palco di Sanremo: giovane attore prende in giro Amadeus AreaNapoli.it

MotoGP, Bagnaia e il regalo inaspettato ad Aleix Espargarò Motosprint.it