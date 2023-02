L’impatto dell’automazione sull’arte 2 0 | una prospettiva globale

Leggi su intelligenzaartificialemag

(Di sabato 11 febbraio 2023) L’automazione sta rapidamente cambiando il modo in cui viviamo e lavoriamo, e l’arte non fa eccezione. Con l’avvento di nuove tecnologie come la stampa 3D e la realtà aumentata, molti artisti si chiedono se saranno in grado di competere con la sempre crescente quantità di lavoro generato dai robot. Tuttavia, c’è anche una forte argomentazione che sostiene che l’automazione può effettivamente portare opportunità uniche per gli artisti, soprattutto a livello. La stampa 3D: una nuova frontiera per gli artisti La stampa 3D offre ai creativi una piattaforma per esplorare nuove forme e texture in modo più efficiente rispetto ai metodi tradizionali. Inoltre, questa tecnologia permette agli artisti di creare opere d’arte che altrimenti sarebbero impossibili da realizzare manualmente. La stampa 3D sta già cambiando il modo in cui gli artisti lavorano, e potrebbe anche ...