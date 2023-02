Ligue 1 | PSG in emergenza ancora ko | fa festa il Monaco LIVE il Marsiglia in ritardo | cosa sta succedendo

(Di sabato 11 febbraio 2023) Dopo il ko in Coppa di Francia, cadeil Psg. I parigini, impegnati nel delicato campo del, sono finiti ko per 3-1: decisivo Ben...

Brutta sconfitta in1 del. Senza Messi e Mbapp , i parigini sono stati battuti con un netto 3 - 1 dal Monaco, trascinato da due gol e un assist di Ben Yedder. Per gli uomini di Galtier, estromessi dalla Coppa ...Errori Parte male, anzi malissimo il, tradito da due dei suoi tre giovani titolari, in campo pure per le assenze dell'ultimo minuto: Messi e Verratti in infermeria, Ramos e Hakimi in panchina ...

Coppa di Francia, Psg: clamoroso scambio tra Messi e Neymar Corriere dello Sport

STATS – Ligue 1, il PSG segna troppo per non vincere il titolo Calcio News 24

Monaco - PSG (3-1) Ligue 1 2022 - la Repubblica la Repubblica

Pronostici Ligue 1 11 Febbraio: Schedina 23ª Giornata Bottadiculo

Continua il programma della giornata di Ligue 1, la stagione entra sempre più nel vivo. Sconfitta pesante del Psg, la squadra è stata condizionata da un virus che ha colpito lo spogliatoio della ...Allo stadio Louis II di Montecarlo, il PSG scende in campo senza diversi big (a cominciare da Leo Messi) e va sotto già dopo 4' per effetto del gol di Golovin. Yedder raddoppia al 18', poi Zaire Emery ...