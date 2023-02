Ligue 1 | Marsiglia e Clermont in campo con quasi un’ora di ritardo

(Di sabato 11 febbraio 2023) É iniziata con 45 minuti diin1: a causare iltensioni trai tifosi, compresi quelli del Lione In1 il posticipo traè iniziato alle 21.45, nonostante il calcio d’inizio fosse fissato per le 21. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilè attribuibile ai disordini tra tifosi che ha visto protagonisti anche i supporter del Lione, storici rivali dell’OM. L'articolo proviene da Calcio News 24.

E anche se il Monaco non impone i ritmi infernali deldi Tudor, il Psg va comunque in sofferenza. La squadra di Galtier subisce e al 4' è già sotto. Il vantaggio arriva sugli sviluppi di un ...0 - 2 18:30 Lipsia - Union Berlino 1 - 0 CALCIO -1 17:00 Monaco - PSG 3 - 1 21:00 Clermont -CALCIO - EREDIVISIE 18:45 N. E. C. - SC Cambuur 0 - 0 20:00 PSV - FC Groningen 21:00 FC ...

Clermont-Marsiglia, le probabili formazioni: Tudor riparte da Malinovskyi Footballnews24.it

Clermont-Marsiglia inizia con 50' di ritardo: scontri tra tifosi e lacrimogeni in campo Sky Sport

Clermont-Marsiglia, il pronostico: match insidioso, intriga la giocata 2+Over 2.5 Footballnews24.it

Clermont-Marsiglia (sabato 11 febbraio 2023 ore 21:00): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici.... Infobetting

Clermont-Marsiglia: quote scommesse e pronostico Ligue 1 11/2/2023 bwin News Italia

É iniziata con 45 minuti di ritardo Clermont-Marsiglia in Ligue 1: a causare il ritardo tensioni trai tifosi, compresi quelli del Lione In Ligue 1 il posticipo tra Clermont e Marsiglia è iniziato alle ...Il commento del tecnico dei parigini dopo il 3-1 subìto nel Principato a pochi giorni dal ko in Coppa di Francia col Marsiglia ...