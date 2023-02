L'importanza delle variazioni, la capacità di utilizzarle senza esagerare. Ne ha parlato Matteo Berrettini in una breve, ma illuminante, intervista su particolari dettagli tattici del suo tennis ..."La pasta secca: rivoluzione dell'identità e mito delle origini" il titolo manifesto della... quella che Ambrosino cerca di mettere in pratica, contro ladell'emozione. Potrebbe ...

Lezione di tattica con Berrettini: "Perché lo slice mi aiuta" SuperTennis

Blog: Lezione dai Mondiali: un modulo tattico antico... anzi nuovo vivoperlei.calciomercato.com

FIGC FIGC

Padel: al Palavillage a lezione dai maestri internazionali Il Torinese

FIGC FIGC

Ne ha parlato Matteo Berrettini in una breve, ma illuminante, intervista su particolari dettagli tattici del suo tennis pubblicata all'interno di un video dell'ATP. L'azzurro ha rivelato come le basi ...Blog Calciomercato.com: Una lezione dai Mondiali è stata un ritorno al passato con una importante rivisitazione, adottata in pianta stabile da molte squadre. Una volta ...