Letizia | “Ko immeritato | col Brescia sarà una finale Siamo noi i colpevoli degli esoneri”

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCirca un quarto d’ora per riassaporare il campo. Gaetanoè subentrato a Veseli al 79? e ha provato con qualche scorribanda a insidiare l’area cagliaritana senza esiti fortunati. Assente dall’8 dicembre (si infortunò nel corso della trasferta di Parma), il capitano si è detto rammaricato per il risultato ma rivolge già lo sguardo al prossimo match. Le sue dichiarazioni: Condizione – “Non sono ancora al cento per cento ma piano piano sto tornando in forma. Sono felice di aver rimesso piede in campo, questo è innegabile. Nei quattro giorni trascorsi con Stellone abbiamo fatto ciò che ci ha chiesto e lo abbiamo replicato oggi. Abbiamo provato ad essere molto cattivi e nonstati fortunati. Il gol subito è arrivato sull’unica disattenzione, il rammarico è questo”. Momento – “E’ un momento delicato, sabato abbiamo ...