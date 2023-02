L’errore giudiziario più assurdo d’Italia | dopo più di 30 anni Domenico Morrone racconta la sua storia

Leggi su tpi

(Di sabato 11 febbraio 2023) Taranto, gennaio 1991. Nel quartiere Tamburi che oggi è diventato agli occhi dell’opinione pubblica italiana il simbolo della devastazione ambientale per la sua prossimità allo stabilimento dell’ex Ilva, a cavallo tra gli’80 e ’90, imperversa una cruenta guerra di mala che lascia sul campo, in soli due, tra l’89 e il ’91, oltre un centinaio di morti. Nella città dei due mari in queglisi fronteggiano, contendendosi il territorio, due clan: i De Vitis-D’Oronzo e un altro gruppo di fuoco che fa capo ai fratelli Claudio, Gianfranco e Riccardo Modeo. Un quarto fratello, Tonino, detto il Messicano negli ambienti della mala jonica per una vaga somiglianza all’attore Charles Bronson, è invece dall’altra parte. E per questo verrà ucciso proprio dai fratellastri. Stesso destino i fratelli Modeo riserveranno alla loro comune ...