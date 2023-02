Leicester - Tottenham 4 - 1 | gol e highlights

Gli Spurs trovano subito il gol con Bentancur, alla distanza però ci sono solo i padroni di casa, a segno con Mendy, Maddison, Iheanacho e ......30 West Ham - Chelsea 1 - 1 16:00 Arsenal - Brentford 1 - 1 16:00 Crystal Palace - Brighton 1 - 1 16:00 Fulham - Nott'm Forest 2 - 0 16:004 - 1 16:00 Southampton - Wolves 1 - 2 ...

Tottenham, sconfitta pesante in casa del Leicester: le Foxes calano il poker contro Conte Milan News

Leicester-Tottenham, il pronostico: Foxes in crescita, stuzzica l'Over 3.5 Footballnews24.it

Milan, questo Tottenham non fa paura: perde 4-1 a Leicester e si fa male Bentancur La Gazzetta dello Sport

Leicester-Tottenham, problema al ginocchio per Bentancur: Conte costetto al cambio Milan News

Leicester-Tottenham, le formazioni ufficiali: gli Spurs ritrovano Conte, in porta c'è Forster TUTTO mercato WEB

Tottenham al King Power Stadium. La squadra di Antonio Conte, 4-1 in casa del Leicester. Una pessima prova per gli Spurs, prossimi avversari del Milan in Champions League, che dimostrano non poche… Le ...Brutte notizie per Antonio Conte che nella giornata di oggi ha subito una pesante sconfitta per 4-1 con il suo Tottenham in casa del Leicester City. Negli Spurs inoltre al minuto 65' ha dovuto ...