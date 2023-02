Leggere Vitaliano Trevisan per scoprire il razzismo in Africa

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 11 febbraio 2023), l’altro giorno ero in Veneto e volevo venirti a trovare al cimitero di Sandrigo, sarebbe bastata una modesta deviazione, e invece no, mi sono attardato altrove, volevo dirti che saresti stato molto utile in questi giorni in cui gli italiani vengono accusati die i nemici della patria, i commentatori di sinistra, dicono che è vero, gli italiani sono razzisti, e i complessati della patria, i commentatori di destra, dicono che è falso, gli italiani non sono razzisti, e in questo binarismo demente nessuno ricorda ciò che scrivesti tu in “Black tulips”: i più razzisti sono glini. Nel tuo ultimo libro, pubblicato postumo, racconti da par tuo ilche scopristi in Nigeria, untriplo e totale, il ...