Lega Basket A | diciannovesima giornata | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tutto pronto per l’inizio delladellaA, il massimo torneo di pallacanestro dei nostri confini nazionali. Diverse le sfide interessanti che si susseguiranno, come di consueto, tra oggi e domenica. Ecco tutto quello che c’è da sapere con ilcompleto di questa due giorni e dove sarà possibile assistere in televisione alle sfide che animeranno questo weekend dedicato, anche, alla palla a spicchi tricolore.A,: ecco tutto quello che c’è da sapere Apertura dedicata alla sfida salvezza tra Treviso e Napoli, mentre nella domenica di domani attenzione al derby lombardo tra Varese e Milano e alla sfida tra Reggio Emilia e Virtus Segafredo Bologna. La sera ...