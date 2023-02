Lecce-Roma LIVE 1-1 | ospiti a caccia del vantaggio

(Di sabato 11 febbraio 2023) Al Via del Mare, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Via del Mare,si affrontano nel match valido per la 22° giornata di campionato della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Al Via del Mare, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare,si affrontano nel match valido per la 22° giornata di campionato della Serie A ...... vede di frontee RomaScontro tutto giallorosso per la seconda sfida, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, tra ile la. I salentini continuano a stupire, i ...

Lecce-Roma 1-1 diretta: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Serie A: Lecce-Roma 1-1 DIRETTA e FOTO Agenzia ANSA

Lecce-Roma, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Botta e risposta in 17', poi tanti duelli e la gara si fa ruvida: Lecce-Roma 1-1 all'intervallo TUTTO mercato WEB

Roma, per il centrocampo si guarda in casa Lecce Calciomercato.com

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara con il Lecce. "Mi dicono che non parlo mai, mercoledì ho parlato 35 minuti anche sulle ...La squadra di Mourinho arriva alla sfida dopo la vittoria contro l’Empoli per 2-0. Lo Special One non effettuerà turnover in vista dell’impegno europeo di giovedì Redazione Tutto pronto per la… Leggi ...