Lecce-Roma LIVE 1-1 | gara verso il finale | situazione bloccata

(Di sabato 11 febbraio 2023) Al Via del Mare, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Via del Mare,si affrontano nel match valido per la 22° giornata di campionato della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'argentino ha riportato subito in carreggiata i giallorossi di Mourinho dopo lo svantaggio iniziale arrivato da un'autorete di IbanezÈ finito 1 - 1 il primo tempo della sfida tradi scena al 'Via del Mare' e valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. Lorenzo Pellegrini - calciomercato.itI salentini sono andati subito in vantaggio, grazie all'autorete di ...- Una clamorosa e improvvisa protesta è andata in scena allo stadio Via del Mare nel primo tempo di. Dalla Curva Nord , cuore del tifo locale, è stato esposto uno striscione inquietante dal gruppo ultrà principale: "Liberi di scontrarsi". Al coro di "trasferte libere", decine di tifosi ...

Lecce-Roma 1-1 diretta: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Serie A: Lecce-Roma 1-1 DIRETTA e FOTO Agenzia ANSA

Lecce-Roma, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

In campo Lecce-Roma, segui la cronaca testuale RaiNews

Roma, per il centrocampo si guarda in casa Lecce Calciomercato.com

Bentornato Gini!. Dopo 181 giorni Wijnaldum torna di nuovo in campo. L’infortunio alla tibia lo ha tenuto fermo ai box da inizio stagione. L’olandese è subentrato al minuto 81' al posto di Nemanja ...Sui social sono divisi: parole di stima o parole beffarde Il motivo riguarda l'arbitro di Lecce - Roma, Aureliano, che nel sottopassaggio del Via del Mare, è stato protagonista di un curioso episodio ...