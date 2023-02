Lecce-Roma | Baroni | “Complimenti ai ragazzi | abbiamo avuto personalità”

(Di sabato 11 febbraio 2023) “giocato con, aggressività ed idee. Faccio iaiper aver ridotto agli avversari la possibilità di entrare in area. È l’atteggiamento che dobbiamo avere”. Lo ha detto l’allenatore delMarcodopo il pareggio per 1-1 contro la. “giocato bene, in modo compatto.corso bene avanti e indietro – spiega il tecnico a Dazn –. Ci vuole anche un pizzico di fortuna in queste gare e negli ultimi venti metri con un po’ di qualità e attenzione si poteva fare di più”. Promossi ancora Baschirotto e Umtiti: “Federico si sta ritagliando un ruolo importante. Samuel ha sofferto in questi ultimi quattro anni, ora sta lavorando molto con umiltà. Sono contento di come si allena in ...

Dopo la partita tra, queste le parole dell'allenatore portoghese : " La p artita è stata molto difficile, non è facile giocare calcio di qualità per come giocano loro, abbiamo avuto la ...AGI - Lanon riesce a sfondare aed è costretta a tornare a casa solo con un pareggio: al Via del Mare finisce 1 - 1, con l'autogol di Ibanez al settimo ripreso 10 minuti dopo dal calcio di rigore ...

