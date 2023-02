Lecce | Baroni | 'Umtiti e Baschirotto gemelli diversi | ecco cosa si è fatto Gallo'

(Di sabato 11 febbraio 2023) L'allenatore del, Marcoha dichiarato dopo il pareggio per 1-1 in casa contro la Roma: "Abbiamo giocato una grande gara...

Il tabellino di- Roma 1 - 1 Gol: nel pt 7' Ibanez (autogol), 17' Dybala (rigore - R)(... All.:. ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic (38' ...

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo il pari contro la Roma: "Noi vogliamo giocarcela con tutte le squadre, vogliamo farci trovare pronti con personalità ...Marco Baroni è soddisfatto della partita contro la Roma. Il tecnico del Lecce ha commentato proprio la prestazione della squadra. Queste le sue parole: “La squadra lavora per questo durante la ...