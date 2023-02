Lecce | Baroni | «Miglioriamo quotidianamente non guardiamo la classifica»

(Di sabato 11 febbraio 2023) Le parole di Marcodopo il pari delcontro la Roma: «Siamo una squadra giovane che gioca con coraggio, stiamo crescendo» Marco, tecnico del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari contro la Roma. Di seguito le sue parole. PARTITA – «La squadra lavora per questo durante la settimana, abbiamo giocato con personalità e con idee. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo messo in difficoltà la Roma riducendo loro la possibilità di entrare dentro la nostra area di rigore. Siamo una squadra giovane che gioca con coraggio, stiamo crescendo. A volte in queste gare ci vuole anche un pizzico di fortuna, magari negli ultimi venti metri qualcosina con un po’ più di qualità potevamo provare a raddoppiare. La squadra ha fatto quello che doveva fare». GRUPPO – «La squadra pressa, con ...

La Roma non riesce a sfondare aed è costretta a tornare a casa solo con un pareggio: al Via del Mare finisce 1 - 1, con l'... Gli uomini diinvece si mettono in tasca un altro ottimo punto ...Nelanchenon apporta modifiche rispetto alla gara vinta con la Cremonese confermando la fiducia al tridente offensivo Strefezza - Colombo - Di Francesco. I padroni di casa pungono al ...

Si rende anche pericoloso dalle parti di Rui Patricio. (Dall’89’ Oudin SV) Marco Baroni 7: Un punto contro la Roma. Già questo basterebbe per dare meriti a un Lecce che, da neopromossa, dimostra di ...L'allenatore del Lecce, Marco Baroni ha dichiarato dopo il pareggio per 1-1 in casa contro la Roma: "Abbiamo giocato una grande gara con aggressività, coraggio, personalità e idee. Devo fare i ...