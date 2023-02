Le scuse di Lapadula ai tifosi giallorossi | “L’emozione del gol è sempre incontenibile”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa sua esultanza non è passata inosservata. Se ha reso felici idel Cagliari, ha indispettito e non poco quelli del Benevento. Anche perché Gianlucala maglia giallorossa l’ha indossata per due stagioni prima di approdare in Sardegna. Una corsa sfrenata verso il centrocampo, dopo che all’andata si era limitato a chiedere scusa ai suoi ex. Questa volta, il “Bambino delle Ande” si è dovuto affidare ai social per chiarire quanto accaduto sul rettangolo di gioco, tendendo una mano ai supporters del Benevento. “Chiedo scusa a tutti i beneventani per l’esultanza, madel gol èforte ed“, ha scritto sul proprio profilo l’attaccante della nazionale peruviana. Un gesto distensivo, dopo aver condannato la ...