Le Qualità Straordinarie di Leao e Giroud | Un Giocatore Strano e un Leader

Leggi su justcalcio

(Di sabato 11 febbraio 2023) MILANO – Una partita che si preannunciava difficile, con un avversario che non lasciava spazio ai rossoneri per costruire, ma il Milan ha saputo reagire e ha conquistato una importante vittoria. A decidere il match è stata la rete di, che ha sbloccato mentalmente la squadra di Pioli. “Le ho messe le mani sul volto al suo gol? Le ho messe perché esultando ho sentito dolore dappertutto e mi sono un po’ preoccupato…” ha commentato l’allenatore, che ha poi aggiunto: “Noi lavoriamo tutti i giorni per ottenere risultati e nell’ultimo mese non ci siamo riusciti e questo ci ha fatto male, mentalmente e fisicamente. Dobbiamo guardare avanti perché la stagione è ancora lunga. Fare la Champions l’anno prossimo sarebbe un bel risultato, ma mancano ancora tante partite e dobbiamo dare continuità a questa importante vittoria.“ L’allenatore ha poi parlato della difesa a 3, di ...