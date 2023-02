Le pagelle – L’incapacità di pungere nega ogni possibilità di vittoria

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuarta sconfitta consecutiva per il Benevento che cade anche alla Unipol Domus di Cagliari, punito dal gol dell’ex Gianluca Lapadula. Ledei giallorossi: Paleari 6: Le uscite sono spesso insicure ma sempre efficaci, sul gol non ha responsabilità Veseli 6: Ammonito dopo soli 13 minuti, tiene bene la posizione senza incappare in errori o trappole. (79? Letizia s.v.: rientra dopo due mesi, una buona notizia per Stellone e per la squadra). Leverbe 6,5: Riscatta la brutta prestazione della scorsa settimana con una prova autorevole. Bene nel posizionamento, meno quando lo puntano. (90? Kubica: s.v.). Tosca 6: Una chiusura chirurgica su Lapadula un minuto prima del gol, purtroppo non si rivelerà determinante. Improta 6,5: Inizia con un errore su Azzi, poi si sblocca e prova quanto meno l’iniziativa. Un buon passo avanti rispetto alle ...