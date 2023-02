Le pagelle della quarta serata dei duetti di Sanremo 2023 | live | Grignani cult con Arisa ma è un 5 | Mengoni da 9 | 5

Elodie supersexy fetish, Chiara Francini la diva casalinga. Le(alternative)serata dei ...Guest star del calibro di Elisa, Lorella Cuccarini, Noemi, Emma, Arisa arrivano a dare manforte ai cantanti in gara impegnati anche questa sera nella battaglia dello stile che, alla vigiliafinale, ha già i suoi favoriti. Che sorprese hanno in serbo gli artisti e la co - conduttrice (che veste creazioni di Jeremy Scott) a cura di Vittoria Romagnuolo

Le pagelle della quarta serata dei duetti di Sanremo 2023, live: Grignani cult con Arisa (ma è un 5), Elodie... Corriere della Sera

Le pagelle della quarta serata dei duetti di Sanremo 2023 la Repubblica

Milan-Torino, le pagelle di CM: Giroud uomo della provvidenza, segnali del vero Hernandez Calciomercato.com

Sanremo 2023, le pagelle della serata cover del Festival. IN AGGIORNAMENTO Sky Tg24

Sanremo, le pagelle della terza serata: dallo stop di Grignani ai Maneskin La Gazzetta dello Sport

Qui non si tratta di intonazione e di farsi sentir bene, ma di sentirsi bene nella seconda pelle da esibizione. Nel 2019 Arisa a Sanremo cantava «Mi sento bene». A vederla ora in duetto con Gianluca ...Così si fa, si sceglie un brano e si stravolge. Perché se no andavamo al karaoke sotto casa. Questo confronto con i mostri sacri della musica italiana non è sempre una buona idea. Largo ai giovani, ...