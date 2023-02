Le pagelle dei duetti | promossi e bocciati

Le pagelle della quarta serata dei duetti di Sanremo 2023, live: Elodie rock con Big Mama (7), Ramazzotti con Ultimo ... Corriere della Sera

Nero, tanto nero, troppo nero. Così si potrebbe riassumere la quarta serata del Festival di Sanremo 2023, dedicata come da tradizione a duetti e cover. L'unica a portarci, seppur poco, verso qualcosa ...La serata cover di Sanremo era – e sottolineo era – una buona idea. Permetteva di celebrare la storia del festival in modo sempre nuovo, e per le case discografiche di far girare il catalogo ed estrar ...