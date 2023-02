Le liti tra leader sono un insulto a Zelensky

(Di sabato 11 febbraio 2023) La situazione è molto seria, e occorre che il/la premier ne prenda atto. Ed è grave non perché mancano gli inviti a cena, e un presidente ha preferito una carrambata con un paio di altri presidenti invece che far fare alla sua diplomazia una lista ... sul sito.

Voci di disaccordi, addiritturaviolenteHarry e Meghan hanno spinto re Carlo a stilare con i suoi collaboratori una proposta da presentare all'ex attrice nel caso - sempre più probabile " ...Perché Sanremo è Sanremo. Ma cosa sarebbe Sanremo senza le, gli scandali e soprattutto la propaganda di sinistra Semplice: non sarebbe Sanremo, appunto. ...gustosissima rissa in diretta tivù...

Sanremo, lite tra Anna Oxa e Madame Cosa è successo Skuola.net

Sanremo 2023, arriva la fanta-lite tra Anna Oxa e Madame (che smentisce) QUOTIDIANO NAZIONALE

"Lite tra Madame e Anna Oxa dietro le quinte", cosa sappiamo davvero Today.it

A Torino pandemia e rincari gas e luce aumentano le liti tra vicini: 1.200 interventi dei Civich all'anno TorinOggi.it

Covo di pregiudicati e teatro di liti tra minorenni: licenza sospesa ad ... Youtvrs

Ma cosa sarebbe Sanremo senza le liti, gli scandali e soprattutto la propaganda di sinistra ... Dopo la gustosissima rissa in diretta tivù tra Bugo e Morgan, non ci stupisce più nulla. Resta, ad ogni ...Continua il percorso dei concorrenti nella casa del Grande Fratello VIP e questa sera abbiamo assistito alla litigata al quanto inaspettata tra il giovane ex tronista di Uomini e Donne Daniele Dal ...