Le indagini di Lolita Lobosco 2 | anticipazioni dell’ultima puntata | una scoperta dolorosa

(Di sabato 11 febbraio 2023) Sesta e ultimain arrivo per Ledi2, in onda domenica 12 febbraio in prima serata su Rai Uno. Ultimo atto, questo è il titolo del nuovo episodio, segnerà la fine del secondo capitolo dell’acclamata serie con Luisa Ranieri: ecco cosa accadrà. Ledi2 è ormai prossima al termine. Anche questa seconda stagione si è rivelata un successo di pubblico, grazie ai risultati conseguiti diin. L’acclamata serie di Rai Uno, con Luisa Ranieri nei panni del vicequestore di Bari, ha conquistato 4.790.000 spettatori, raggiungendo il 25.75% di share la scorsa domenica 5 febbraio. E ora, si appresta a chiudere con il botto. Cosa accadrà nell’ultimade Le ...

Luisa Ranieri sarà sul palco dell'Ariston per promuovere LediLobosco 2, fiction di grande successo che la vede protagonista. Ci sembrava l'occasione ideale per scriverle direttamente, visto che ha lamentato di non aver lavorato per tre anni, ...Ospiti musicali i Depeche Mode , Gino Paoli e Ornella Vanoni , oltre all'attrice Luisa Ranieri che interpreta 'Lobosco' nella fiction Rai 'LediLobosco'. Grande attesa per il ...

L’appuntamento con “Le indagini di Lolita Lobosco” giunge al termine: ecco le anticipazioni della sesta e ultima puntata della seconda stagione, che andrà in onda domenica 12 febbraio 2023 su Rai Uno ...La prima serata di domenica 5 febbraio premia “Le indagini di Lolita Lobosco” che su Rai 1 ottiene il 25,8% di share pari a 4 milioni 790mila spettatori. Su Rai 2, nuova puntata di “Blue Bloods” con ...