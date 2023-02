... come diversi possono essereeventuali effetti negativi. Nellenon equilibrate, sono stati segnalati disturbi di vario tipo: cefalee, ipersonnia, difficoltà di concentrazione, irritabilità, ...La verità è un'altra, e come sempre è molto più complessa, abbraccia il mondo reale e... Basterebbe utilizzare questa tecnologia per introdurredi controllo generalizzato, uguali per tutti, ...

Le forme e gli oggetti che ci portiamo dietro nonostante il progresso Il Post

Bando per gli interventi attuati dalle forme associate degli apicoltori Regione Toscana

Dipendenze e protocollo per la prevenzione e il contrasto: in allegato il documento operativo Orizzonte Scuola

Other identity #48. Altre forme di identità culturali e pubbliche: Ursu ExibArt

Scoperta ancora una nuova forma di ghiaccio Le Scienze

Durante l’estate si prepara con scrupolo, non può fallire anche la terza volta, e a Villar si capisce subito che Dell’Omo farà qualcosa di buono, è già in forma a ferragosto, quando gli altri ancora ...In molte culture il fenomeno variopinto dell’arcobaleno significa rischio invece che speranza. Un’idea in linea con uno studio che ne collega l’apparizione al cambiamento climatico in corso.