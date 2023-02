Le due scuole che dividono l' Italia 

(Di sabato 11 febbraio 2023) AGI - Una riduzione di circa il 20% della spesa complessiva per la scuola al Mezzogiorno tra il 2008 e il 2022, mentre quella per gli investimenti nello stesso periodo è crollata di quasi un terzo. Nel contempo, si sono ampliati i divari infrastrutturali tra il Nord e il Sud del Paese, così come le differenze nell'offerta di servizi e tempo pieno. La fotografia che emerge dal rapporto Svimez si riassume bene in questi trend e nel titolo scelto per la video-illustrazione presentata a Napoli, 'Un Paese, due'. Lo studio promosso da Svimez, in collaborazione con l'Altra Napoli onlus, certifica infatti un'Italia a due velocità anche per quanto riguarda l'istruzione pubblica, con un Mezzogiorno che sembra restare sempre più indietro. Mettendo a confronto due bambini, uno toscano e l'altro napoletano, al primo saranno garantite 1.226 ore di formazione, mentre il ...

'Si propone di tagliare per la Campania 170, anziché preoccuparsi di ampliare la ... Comunque, per Meloni l'Italia 'non è isolata' perché a Parigi 'c'eranopresidenti europei e non ce n'erano ...La fotografia delle attuali diseguaglianze è apparsa in tutta la sua nitidezza nel convegno 'Un paese', promosso dalla Svimez (Associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno) ...

Rapporto Svimez, l’Italia delle due scuole, ma con un paradosso: al nord più tempo scuola, ma al sud esiti scolastici finali migliori Tecnica della Scuola

In Italia esistono due scuole, quella del sud è messa male - Start - Il Sole 24 ORE podcast.ilsole24ore.com

Il Rapporto Svimez svela l’Italia a due scuole, Anief: con l’autonomia differenziata peggiorerà Orizzonte Scuola

'Un paese due scuole' di Swimez, meno ore a tempo pieno: è divario Sud/Nord Il Lametino

"Un Paese, due scuole", l'indagine Svimez: un bambino del Sud usufruisce di 200 ore in meno di scuola di un ... Tecnica della Scuola

Il Paese è già diviso in due, almeno nel mondo della scuola. Lo dice, senza girarci troppo attorno, Svimez (Associazione per lo SViluppo dell’Industria nel MEZzogiorno), che ieri mattina ha presentato ...Un bambino nato a Napoli, che frequenta la V elementare, usufruisce di 200 ore in meno di scuola, per mancanza di infrastrutture e tempo pieno, rispetto ad un coetaneo della Toscana al… Leggi ...