Le curiosità di Empoli-Spezia

Leggi su seriea24

(Di sabato 11 febbraio 2023) A cura di Football Data ledella sfida tra, valida per la ventiduesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2022/23 in programma domani, sabato 11 febbraio, alle ore 15.00 allo Stadio Carlo Castellani di. I PRECEDENTI, BILANCIO IN PERFETTO EQUILIBRIO TRA– Sfida numero 63 quella tra, con uno score che vede 21 vittorie per parte e 20 pareggi. Parlando delle sole sfide giocate a, 30, sono 18 le vittorie empolesi, 8 pareggi e 4 vittorie spezzine. Il primo confronto adrisale alla Serie C 1939/40, quando gli azzurri avevano la denominazione di Dopolavoro Interaziendale Italo Gambacciani Sezione Calcio e furono superati 2-1 dai liguri ...