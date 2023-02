Lazio | Tare | “Dobbiamo vincere la guerra | non le battaglie”

(Di sabato 11 febbraio 2023) “Abbiamo approcci sbagliati ai vari momenti della partita, e alla fine incidono sul risultato finale. Basti pensare che tredici punti su diciassette li abbiamo persi contro squadre in lotta per non retrocedere”. Con queste parole il d.s. dellaIgliè intervenuto ai microfoni di Sky Sport pochi minuti dal match contro l’Atalanta. Sugli obiettivi: “È un percorso.la, non le: arrivare tra le prime quattro sarebbe fondamentale” . SportFace.

"Non direi che il nostro è un momento meno brillante: abbiamo approcci sbagliati ai vari momenti della partita, e alla fine incidono sul risultato finale. Basti pensare che tredici punti su diciassette li abbiamo persi contro squadre in lotta per non retrocedere"

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, prima del match contro l'Atalanta: "Non direi che il nostro è un momento meno brillante: abbiamo approcci ..."