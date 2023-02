Lazio | Immobile | «Sto lavorando per tornare al massimo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Le parole di Cironel pre partita di-Atalanta: «Gli ultimi risultati non sono stati ottimi, siamo arrabbiati con noi stessi» Ciroha parlato aStyle Channel poco prima di-Atalanta. PARTITA – Stasera scenderà in campo unavogliosa e affamata per ottenere il risultato. Le ultime prestazioni sono state buone, ma i risultati che sono arrivati non sono stati ottimi. Siamo un po’ arrabbiati con noi stessi per questo. CONDIZIONI – Stoperal, sto recuperando la forma che quest’anno mi è un po’ mancata a causa degli infortuni. Mi auguro di poter fare bene nella seconda parte di stagione. ATALANTA – Sono molto contento e orgoglioso per quello che ho fatto. È ...