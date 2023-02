Lazio | i convocati di Sarri per l’Atalanta | c’è un’assenza

- Portieri: Adamonis, Maximiano, ...La Viola sembrava aver ritrovato le certezze perdute dopo il buon pari di Roma con lae la ... Tra ianche Sottil e Castrovilli , reduci da un infortunio. In difesa c'è Martinez Quarta ...

Lazio-Atalanta, i convocati di Gasperini: ci sono Palomino e Zappacosta Fantacalcio ®

Lazio-Atalanta, i convocati di Sarri: la decisione su Cataldi Fantacalcio ®

Stasera Lazio-Atalanta, i convocati di Maurizio Sarri: c'è Cataldi. Resta fuori Radu TUTTO mercato WEB

Lazio - Atalanta, i convocati di Sarri per il big match di stasera La Lazio Siamo Noi

Lazio-Atalanta, i convocati di Gasperini: tornano Palomino e Zappacosta, out Pasalic TUTTO mercato WEB

Lazio–Atalanta, ecco la lista dei convocati biancocelesti di Sarri Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il big match di questa sera contro l’Atalanta. Come ne ...La Lazio ha diramato la lista dei convocati a disposizione di Maurizio Sarri per la gara contro l’Atalanta Di seguito la lista dei convocati ufficiali, pubblicata dalla Lazio sul proprio sito, per la ...