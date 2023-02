Lazio e Lombardia al voto | urne aperte per due giorni

Questo turno elettorale offre un panorama diverso tra ile laentrambe al voto. Nella prima regione Pd e 5 Stelle vanno separati con il Terzo Polo che appoggia D'Amato, in...Due le regioni chiamate al voto per rinnovare il consiglio regionale ed eleggere il presidente della Regione,(si vota domenica 12 dalle 7 alle 23 e lunedì 13 dalle 7 alle 15). In ...

Il mio voto disgiunto: Majorino in Lombardia, Bianchi nel Lazio | il manifesto Il Manifesto

Regionali Lazio e Lombardia, Travaglio: "Sarà un test sulla maggioranza" La7

Elezioni in Lazio e Lombardia, ancora nessuna traccia di transizione energetica la Repubblica

Berlusconi: "La vittoria in Lazio e Lombardia sarà una spinta per il governo" ilGiornale.it

Ancora una manciata di ore, prima di conoscere chi sarà chiamato a guidare Lazio e Lombardia per i prossimi cinque anni. Urne aperte domani, domanica 12 febbraio, dalle 7 alle 23, ...Domani nel Lazio e in Lombardia si voterà per elezioni regionali ed essendo domenica sarebbe comodo unire il dovere civico al piacere della passeggiata con il nostro amato cane. Ma possiamo portarlo ...