Lazio-Atalanta 0-2 | gol di Zappacosta e Hojlund

(Di sabato 11 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’vince 2-0 sul campo dellanel match valido per la 22esima giornata del campionato di calcio di serie A, match molto importante in chiave Champions. I bergamaschi salgono a 41 punti, i biancocelesti rimangono a 39. Possesso palla continuato ma sterile nei primi minuti per la, che cerca varchi nella retroguardia nerazzurra.pericolosa su una mischia in area al nono minuto,manda fuori di un soffio, tre minuti più tardi Provedel salva su Lookman. Al 15? occasione per i biancocelesti divorata da Ciro Immobile, che anticipa anche Milinkovic-Savic ma manda alto da posizione favorevolissima.vicina al gol al 21? con Lookman, tiro deviato e Provedel devia sulla traversa. Il gol nerazzurro è nell’aria, ospiti in vantaggio al ...

Parola di Gian Piero Gasperini a Dazn, dopo la vittoria dell'contro laall'Olimpico. "Difficile trovare il migliore in campo - continua 'Gasp' - abbiamo disputato una partita preziosa, ...... il migliore dellafin li, mettendo al sicuro un risultato mai in dubbio per la verità. Tutti i cambi di Sarri, infatti, non cambiano nulla. E così alla fine il Festival lo stravince l'

