Lautaro Martinéz | finalmente leader di questa Inter

Leggi su 11contro11

(Di sabato 11 febbraio 2023) Con i suoi 15 gol in 30 partite stagionali, conditi anche da ben 7 assist,è diventato sempre di più il trascinatore di. L’attaccante classe 1997 sta diventando il perno principale dell’attacco nerazzurro, che oltre ai gol, fornisce anche un apporto tecnico-tattico importante alla squadra.: ecco perchè è importante per l’L’argentino è una seconda punta in grado sia di segnare ma soprattutto di legare il gioco con la squadra. Il campione del mondo possiede dinamismo, velocità e agilità. A dispetto dei solo 174 centimetri,dispone di una notevole forza fisica e un’ottima elevazione, che gli ha permesso di segnare diversi gol di testa in carriera. Viene soprannominato ...