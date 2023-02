L’amore della famiglia nel San Valentino di Prénatal

Leggi su lopinionista

(Di sabato 11 febbraio 2023) In occasione di Sansi lascia ispirare e lancia una special edition in formato mini me con gli iconici topolini Disney, un set di pigiami dedicato alla celebrazione delin. Così la versione con Mickey Mouse è disponibile per i papà e i maschietti (9 mesi-10 anni), mentre Minnie veste le mamme e le bimbe di casa. Al centro delle maglie, insieme alla stampa dei personaggi, anche una metà del cuore pronto a ricongiungersi e completarsi con l’abbraccio dei genitori. E per i piccolissimi (0-9 mesi) una tutina su cui il simbolo delprende forma dall’unione delle mani dei due topolini. Le nuove proposte sono disponibili in tutti i negozi d’Italia e sul sito www.prenatal.com Per ulteriori informazioni www.prenatal.com L'articolo L'Opinionista.