La “trollata” quotidiana di Selvaggia Lucarelli | volgarità sulle foibe per i suoi 15 minuti di visibilità

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 11 febbraio 2023) Anche ieri seraha offerto ai social la sua, buona per ritagliarsi uno spazietto disull’onda di Sanremo. «Ora basta rompere il cazzo con “E le?”», ha scritto su Twitter a commento del bel ricordo interpretato da Amadeus con la lettura di un brano dal libro La bambina con la valigia di Egea Haffner.su Twitter: «Ora basta rompere il ca… con “E le?”» Va da sé che nei commenti s’è guadagnata la solita vagonata di critiche e insulti. Altrettanto scontato il fatto che abbia rigirato la frittata sostenendo che «gli analfabeti funzionali», fra i quali aspettava al varco in particolare quelli «di FdI», non hanno capito il senso del post. Ora, francamente, come ...