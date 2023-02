La strage del terremoto tocca l' Italia | trovati i corpi di un' intera famiglia

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il dramma delin Turchia e Siria adessoda vicino il nostro Paese. Tre adulti e tre bambini, tutti appartenenti allo stesso nucleore sono stati risenza vita tra le macerie. Sono le prime vittimene delche ha devastato Turchia e Siria. A darne notizia è il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter: "Purtroppo sono stati risenza vita, ad Antiochia, idellana di origine siriana. Esprimo tutta la mia vicinanza ai familiari ai quali non mancherà il nostro sostegno". La, di origine siriana, risiedeva da anni a Vanzaghello, in provincia di Milano, e gestiva un'officina. Il viaggio in Siria era programmato da ...

