La sovranità politica dell’Europa passa anche per la tecnologia

(Di sabato 11 febbraio 2023) L’Europa si trova oggi ad un importante bivio circa l’allentamento o meno delle regole europee sugli aiuti di Stato. Una materia particolarmente ostica e divisiva all’interno dell’UE che verrà messa sul tavolo dell’ultimo Consiglio Europeo. I principali attori economici globali come Cina e USA da tempo ricorrono ai sussidi statali per stimolare, e a volte salvare, le proprie realtà economiche strategiche. Mentre l’Europa sull’argomento fa fatica a ragionare da blocco unico e continua ad agire come un conglomerato frammentato e diviso. Panchina dedicata a Sassoli/ FOTO ANSA/ MATTEO CORNERDal principio la materia degli aiuti di Stato è sempre stata trattata con prudenza dalle istituzioni UE per scongiurare il pericolo di una concorrenza sleale fra i Paesi membri. Che intervenendo a soccorso delle proprie aziende distorcerebbero la liberalizzazione del mercato unico. Dove coesistono ...