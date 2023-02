La serata della finalissima apre con un omaggio a Dalla

Chiara Ferragni per la finalissima del Festival di Sanremo veste Schiaparelli . Il primo abitoè il modello, molto notocasa di Alta Moda, con armatura dorata e rappresenta 'La donna e madre guerriera'. Sui social l'imprenditrice digitale ha spiegato il significato dietro la ...*** Chiara Ferragni: cosa c'è dietro all'abito nudo e agli lookprima*** Per la finale, invece, Chiara ha deciso di indossare le creazioni di Schiaparelli , maison che porta il nome ...

Mentre la sottoveste di satin è dipinta di blu perché è da sempre il colore associato alla sacralità della maternità qui rappresentata come stereotipo della donna mentre nutre un bambino d’oro. Non ...Un'armatura dorata con capezzolo scolpito e un abito sottoveste blu: questo il primo look di Chiara Ferragni alla serata finale di Sanremo 2023. Su Instagram attaccato al seno ha un neonato ...