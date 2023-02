(Di sabato 11 febbraio 2023) Il presidente del Senato: ma non esiste un pensiero unico sulle interpretazioni del passato. 'A nascondere la pulizia etnica fu anche la Democrazia Cristiana, non soltanto il ...

La Russa, le foibe, il ricordo: "È tempo di una storia condivisa e di verità" Il presidente del Senato: ma non esiste un pensiero unico sulle interpretazioni del passato. "A nascondere la pulizia ...come purtroppo ci insegnano - ancora oggi - le terribili vicende legate all'insensata e tragica invasione russa dell'Ucraina. Un inaccettabile tentativo di portare indietro le lancette della storia, ...