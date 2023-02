La Roma fermata da Falcone | solo 1-1 a Lecce

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 febbraio 2023)– Una settimana dopo la vittoria con l’Empoli, con conseguente terzo posto solitario, lavola aper affrontare i salentini di Barone, primi avversari di un miniciclo sulla carta favorevole, soprattutto in ottica qualificazione Champions. Formazione titolare per Mourinho, che però può contare su uno Wijnaldum in più in panchina. Pronti, via e dopo appena sette minuti i padroni di casa sbloccano il risultato: calcio d’angolo di Strefezza, colpo di testa di Baschirotto e multiple deviazioni che portano il pallone alle spalle di Rui Patricio, con la (auto)rete che viene assegnata a Ibanez. Reagisce subito la, che tempo dieci minuti trova il pareggio con Dybala su rigore, concesso per fallo di mano di Umtiti. Da questo momento in avanti inizia una netta supremazianista, con Abraham ...