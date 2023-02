La Reggina bissa il KO di Palermo | colpo esterno Pisa! Fabbian non brilla

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 febbraio 2023) Laperde ancora dopo il KO di. Col Pisa finisce 0-2 per i ragazzi di D’Angelo, che sbancano il Granillo.in campo per 90 minuti SCONFITTA ? Termina 0-2-Pisa. Al Granillo, la squadra di Inzaghila sconfitta dinon riuscendo a riscattarsi. In campo per tutta la partita anche l’interista Giovanni. Dopo un primo tempo equilibrato, la gara si sblocca all’ora di gioco con Gargiulo. Lasubisce ile dopo sette minuti prende anche il raddoppio firmato da Gliozzi su calcio di rigore. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...