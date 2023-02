La pistola nascosta spara durante la risonanza magnetica | morto avvocato

(Di sabato 11 febbraio 2023) La sua passione per le armi l'ha ucciso. Unè m orto dopo che è stato colpito accidentalmente dalla sua stessache non aveva tolto prima di entrare nella sala della...

La madre alla guida: 'Ho preso sonno' Avvocato muore durante la risonanza magnetica, cosa è successo Come è avvenuto l'incidente Il campo magnetico dello scanner ha portato via ladalla ...Avvocato muore durante la risonanza magnetica, cosa è successo Come è avvenuto l'incidente Il campo magnetico dello scanner ha portato via ladalla cintura indossata dal legale. L'arma a ...

